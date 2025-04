Ex Milan, paura per Luka Romero: trauma cranico dopo uno scontro in campo

Momenti di grande apprensione in Messico per Luka Romero: trauma cranico dopo uno scontro, ma ora l'ex Milan sta bene

Momenti di grande apprensione in Messico per Luka Romero. Il giovane attaccante argentino, classe 2004 e in forza al Cruz Azul, è stato vittima di un duro scontro di gioco durante la partita contro il Toluca, disputata due giorni fa. L’episodio si è verificato in seguito a un impatto violento con Jesús Gallardo, che ha costretto Romero a lasciare il campo per accertamenti medici.