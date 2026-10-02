Una nuova avventura per Alexandre Pato nel mondo del calcio. L'ex calciatore del Milan è entrato ufficialmente a far parte della proprietà del Northampton Town, club inglese militante in League Two.

Nuova avventura per l'ex Milan

L'operazione è stata completata nella giornata di ieri: il consorzio SAC (Sports Alpha Capital), del quale fa parte anche Pato, ha acquistato il 70% della squadra inglese. L'accrdo aveva già ricevuto il via libera

L’operazione è stata completata nella giornata di oggi: il consorzio Sports Alpha Capital (SAC), del quale fa parte anche Pato, ha acquisito il 70% di Northampton Town Ventures Limited, la società che detiene la maggioranza delle quote del club. L’accordo aveva già ricevuto nelle scorse settimane il via libera dell’English Football League nelle scorse settimane.

La carriera passata al Milan

Il nome di Pato porta indubbiamente tutti i tifosi a fare un viaggio indietro nel tempo: il papero, com'era soprannominato da tutti, ha vissuto gli anni più importanti di tutta la sua carriera. Arrivato come prospetto nel lontano 2007, con la casacca del diavolo ha collezionato 150 presenze e 63 gol, vincendo anche uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Purtroppo i numerosi problemi fisici che hanno colpito l'attaccante hanno costretto al club a porre fine a questa splendida storia d'amore, durata forse troppo poco.