Ex Milan, parte in salita l’avventura di Robinho al Santos: ecco il motivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Subito problemi per Robinho al Santos.

Annunciato solo una settimana fa, l’ex Milan è già stato sospeso. Il motivo riguarda il processo che lo stesso Robinho ha in corso in Italia per una presunta violenza sessuale risalente al 2013. A comunicare la notizia è lo stesso club brasiliano con una nota sul proprio sito: “Santos e Robinho riferiscono che, di comune accordo, hanno deciso di sospendere la validità del contratto firmato il 10 ottobre scorso in modo che il giocatore possa concentrarsi esclusivamente sulla sua difesa nel processo che si svolge in Italia”.

Ecco la probabile formazione del Milan in vista dell’imminente derby contro l’Inter >>