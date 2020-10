Formazioni Inter-Milan: Pioli, mossa a sorpresa sugli esterni. Le ultime

ULTIME NOTIZIE FORMAZIONI INTER-MILAN

Ci siamo. Quest’oggi, alle 18, inizierà Inter-Milan, derby valido per quarta giornata di Serie A. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha ancora qualche dubbio di formazione da dover sciogliere.

In porta ci sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma. Davanti al portiere Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, che torna dopo varie settimane di assenza, e Theo Hernandez. In mediana inamovibili Franck Kessie e Ismael Bennacer, mentre sulla trequarti spazio ad Hakan Calhanoglu, in gol anche con la Turchia nei giorni scorsi. L’attacco sarà guidato ovviamente da Zlatan Ibrahimovic, che torna finalmente a giocare dopo la battaglia con il coronavirus. Pioli l’ha esaltato in conferenza stampa: “Ho imparato a conoscerlo. Quando è arrivato dopo l’esperienza negli Stati Uniti l’ho fatto partire dalla panchina. Se tornassi indietro non lo rifarei. Zlatan deve essere titolare”

Ma chi giocherà sugli esterni? Secondo la rosea nelle ultime ore sarebbe favorito, Samu Castillejo, che negli ultimi allenamenti è sembrato più vivace rispetto alle ultime apparizioni, anche se Pioli ieri ha provato tra i titolari Rafael Leao, che dunque potrebbe spuntarla a sorpresa. Sulla sinistra invece potrebbe giocare Alexis Saelemaekers: il belga non si esprime al meglio su quella fascia, ma insieme a Theo Hernandez sarà fondamentale per arginare Hakimi. Brahim Diaz e Jens Petter Hauge partiranno probabilmente dalla panchina, pronti a subentrare a gara in corso. Come ha spiegato Pioli, i cambi possono risultare decisivi.

