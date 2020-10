Derby Inter-Milan, Pellegatti consiglia: “Pioli, metti Hauge titolare”

Inter-Milan, il pensiero di Carlo Pellegatti

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Attraverso un editoriale pubblicato su Calciomercato.com, il giornalista Carlo Pellegatti dice la sua sul derby di Milano.

“Il centrocampo, per molti, sembra terra di conquista per Brozovic, il brillante Barella, il potente Perisic e l’esperto Vidal. Il Milan però può contare su un Kessie in continua crescita e su Bennacer, diventato giocatore di allure internazionale. Diventa un obbligo però l’aiuto, a destra, di Castillejo, che dovrebbe aver smaltito il fastidio agli adduttori, e a sinistra di Saelemaekers, favorito come vice Rebic. Fossi io la guida tecnica forse azzarderei Hauge, gamba rapida, scatto bruciante e ispirato attaccante, che potrebbe poi condizionare le sortite offensive di Hakimi, ma Pioli non ha certo bisogno di consigli. Il derby, a livello tattico, si deciderà lì.

In attacco la coppia Lukaku-Lautaro forma un mix di valore assoluto, ma Ibra è Ibra, con Calhanoglu nella sua miglior versione rossonera, anzi forse della carriera. Tutte queste considerazioni sono condivisibili o criticabili sulla carta, ma alle 18 di sabato vale tutto e non vale nulla. Solo una certezza. Batterà forte il cuore, cuore da derby!”.

