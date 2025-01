Ex Milan, Nocerino riparte da Las Vegas: è il nuovo allenatore del LV Lights

Nocerino, che ha indossato la maglia rossonera dal 2012 al 2015, inizia così la sua carriera da tecnico con una sfida affascinante a Las Vegas, città famosa per la sua vivacità e il suo spirito competitivo. Il suo incarico arriva dopo aver accumulato esperienza da giocatore e come assistente allenatore a Miami, e ora il 39enne ex nazionale italiano è pronto a mettersi alla prova come guida di una squadra che punta a crescere nella seconda divisione americana.