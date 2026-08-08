Dopo il recente addio al Milan per Geoffrey Moncada si potrebbero spalancare subito le porte del calcio internazionale. Il futuro del dirigente francese potrebbe essere infatti d'oltremanica, con una nuova avventura nella Premier League.

Ex Milan, Moncada torna in campo?

Secondo quanto rivelato dal giornalistailsi sarebbe mosso formulando un'offerta ufficiale all'ex direttore rossonero. Arrivato a Milano nel dicembre 2018 come capo dell'area scouting, è stato poi promosso con un ruolo dirigenziale nel 2023.

Moncada ha saputo distinguersi per la forte capacità di individuare i talenti prima della concorrenza europea. Tra i suoi colpi più emblematici della gestione rossonera ricordiamo Mike Maignan, prelevato dal Lille e trasformatosi rapidamente in uno dei portieri più forti del mondo, Pierre Kalulu, intuizione low cost scovata nelle giovanili del Lione, e Tijjani Reijnders. Proprio queste doti da mago dello scouting avrebbero spinto il gruppo Marinakis a puntare con decisione su di lui per potenziare la parte sportiva del club.