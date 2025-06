Ex Milan, Massara torna alla Roma come Direttore Sportivo: il comunicato

La Roma ha ufficialmente annunciato la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo. L'ex dirigente del Milan torna in Serie A

Un ritorno atteso e un volto noto del calcio italiano per la dirigenza giallorossa. La Roma ha ufficialmente annunciato la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo. L'ex dirigente del Milan torna così nel campionato di Serie A. Ecco, di seguito, il comunicato della Roma:

"L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica.Il Club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso. Bentornato a Roma!"