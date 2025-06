Ex Milan, Massara stuzzicato dalla Juventus: ritorno in Serie A?

La situazione dirigenziale in casa Juventus continua a tenere banco. L'ex dirigente del Milan, Massara, verso il ritorno in Italia?

La situazione dirigenziale in casa Juventus continua a tenere banco, in particolare per quanto riguarda la figura del direttore sportivo. Il giornalista Gianni Balzarini, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fornito importanti aggiornamenti e un'analisi sulla questione, che vede ancora una casella vuota in un ruolo chiave per il futuro bianconero.