Ex Milan, destinazione esotica per Maldini? Contatti con l’Al-Ahly

Per Paolo Maldini, dopo l'esperienza al Milan, potrebbe esserci un'esperienza esotica, siccome avrebbe avuto contatti con l'Al-Ahly

L'addio al Milan di Paolo Maldini, come quello di Frederic Massara d'altronde, per molti tifosi rossoneri è stato un brutto colpo. Perché l'ex terzino rossonero ha rappresentato e rappresenta tutt'ora la storia del Diavolo e ha dimostrato di saperci fare anche da dirigente. Ma il club di via Aldo Rossi ha deciso di guardare oltre questo aspetto.