Bargiggia: “Milan, la strategia di mercato. Su Pioli e Maldini …” | Esclusiva

Che tipo di mercato si aspetta dai rossoneri? Ancora incentrato sui giovani?

"Mi aspetto un mercato sui giovani si: per l'esterno destro parliamo di Chukwueze o Pulisic un classe '99 e un '98. Nelson dell'Arsenal stessa cosa, per non parlare di Romero. Discorso simile per il trequartista: qui si parla di Baldanzi, Thiago Almada e Kamada. Si capisce che è un discorso improntato sui giovani e così sarà anche per gli attaccanti".

Un pensiero sulla stagione rossonera

"La stagione del Milan, secondo me, non è stata così esaltante per la società, non tanto per i risultati, ma per i giocatori presi in estate. Penso a De Ketelaere, Vranckx, Adli e Pobega. È chiaro che se l'ottica di una società è fare valore, questi calciatori non sono stati usati nel modo giusto. Stessa cosa se si pensava che fosse facile il bis-scudetto. La semifinale di Champions League è un buon risultato, ma la stagione è chiaroscura. La semifinale e il quarto posto potrebbero fare vedere il bicchiere mezzo pieno. Pioli ha delle responsabilità: si ha avuto la sensazione che non avesse fiducia verso alcuni calciatori come Adli o Vranckx. I numeri del Milan da gennaio sono troppo negativi. Non salvo la valorizzazione della rosa e il lavoro di Pioli post Mondiale. Pasticciato troppo con i moduli e con le sostituzioni. Pioli va visto, secondo me, con un occhio più critico".

Cosa ne pensa dell'addio di Maldini?

"Ho una posizione neutra. Secondo me Maldini si sentiva a disagio e hanno preso una decisione coerente con la società. Cardinale vuole lavorare con un gruppo di persone. Il nuovo Milan vorrebbe fare come il Tolosa: lavorare con algoritmi e decisioni collegiali con il coinvolgimento dell'allenatore. Un modus operandi ch in Italia non ha mai funzionato. Capisco il licenziamento di Maldini e sono meno critico sulla campagna acquisti. Con un altro budget magari avrebbe preso Botman e un centrocampista al posto di Kessié. Sono critico sulla sua non capacità di vendere i giocatori, cosa che ora cercheranno di fare".

Come si comporterebbe con De Ketelaere? Altra chance o subito sul mercato?

"Gli darei un'altra chance personalmente e come società, però bisogna vedere cosa ne pensa Pioli: un altro anno così sarebbe pericoloso. Occhio anche a darlo in prestito. Io lo terrei al Milan".

Un pensiero e un aneddoto su Berlusconi

"Quando è mancato Berlusconi ho avuto una reazione emotiva. Mi ha rattristato, c'è nostalgia. Anche se non ho avuto contatti stretti con lui nonostante abbia lavorato a Mediaset per 25 anni. Era avanti anche sul calciomercato. Fu il primo a prendere giocatori a fine contratto come Massaro o Bonetti, pagando il parametro. Fece investimenti importanti, pagò 13 miliardi di lire per Gullit. Prese Shevchenko dopo la tripletta contro il Barcellona. Io ero stato indirettamente coinvolto: quando il Milan ti chiedeva di poter visionare i calciatori, anche in redazione si facevano cassette e filmati. Attraverso Ariedo Braida, feci recapitare con la nostra produzione la cassetta di Sheva, che convinse Galliani e poi Berlusconi. Ricordi di un profondo innovatore. Fu il primo con il Milan di Sacchi a costruire due squadre. Nostalgia della persona e di un Mondo che non tornerà più".