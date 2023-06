Calciomercato Milan – Dal Belgio: “Scoperto il bomber del futuro”

L'algoritmo del Milan inizia a dare indicazioni da seguire per il calciomercato estivo? Il Diavolo ha messo gli occhi su un nuovo centravanti

Forse il famigerato algoritmo - accusato, suo malgrado, di essere stato preferito al lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara - ha cominciato a produrre risultati in vista della sessione estiva di calciomercato . Dal Belgio , infatti, più precisamente dal collega Sacha Tavolieri, è giunta poco la notizia secondo cui il Milan avrebbe messo gli occhi su un attaccante classe 2001 praticamente sconosciuto al grande pubblico.

"Il Milan ha scoperto una pepita nigeriana per il 'futuro' e vuole anticipare le concorrenza! - ha scritto Tavolieri in una nota sul suo account personale del popolare social network 'Twitter' -. Il profilo dell'attaccante nigeriano del NK Celje, in Slovenia, Chukwubuikeim Ikwumesi (21 anni, alto 195 centimetri) ha attirato l'attenzione degli scout rossoneri. Aspettiamo e vediamo".