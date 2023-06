Calciomercato Milan – Ruolo per ruolo, tutti gli obiettivi di Furlani

Sebbene manchino ancora 15 giorni all'inizio ufficiale della sessione estiva, il calciomercato è già in pieno fermento. Il Milan dovrà essere una delle squadre maggiormente operative, tanto in entrata quanto in uscita, per raggiungere gli obiettivi prefissati. L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Geoffrey Moncada vogliono potenziare la formazione titolare e, al contempo, alzare sensibilmente il livello qualitativo delle alternative. Vediamo, dunque, ruolo per ruolo, visto anche il presumibile passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3, come sta operando il club di Via Aldo Rossi.