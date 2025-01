Simon Kjaer, ex difensore danese del Milan, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Egli è stato in rossonero dal gennaio 2020 al 2024.

Simon Kjaer, ex difensore centrale del Milan e della Nazionale Danese, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Egli arrivò in rossonero dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto nel gennaio 2020, dopo aver giocato per 6 mesi in prestito all'Atalanta.