Ex Milan, Kjær entra nel consiglio di amministrazione del Midtjylland

“Il Midtjylland mi ha aiutato a crescere come calciatore e come persona, ora voglio restituire qualcosa al club”, ha dichiarato Kjær. “Ho sempre avuto interesse per la gestione sportiva e strategica di una squadra, e sono entusiasta di poter contribuire alla crescita del Midtjylland anche fuori dal campo”.

La sua esperienza sarà preziosa per lo sviluppo del club, soprattutto in ambito di organizzazione, scouting e gestione dei talenti, settori in cui il difensore danese ha maturato conoscenze di alto livello grazie ai suoi anni trascorsi nei migliori club europei.

L’ingresso di Tina Ebler per una crescita strategica — Accanto a Kjær, il Midtjylland ha scelto di affidarsi a Tina Ebler, professionista con oltre 25 anni di esperienza in gestione aziendale, sviluppo organizzativo e strategie di trasformazione. La sua carriera comprende ruoli di leadership in settori complessi come la sanità e l’industria privata, esperienze che potranno rafforzare la struttura e l’efficienza del club.

“Il Midtjylland è cresciuto da solida realtà danese a club con ambizioni internazionali. Per sostenere questa evoluzione, è fondamentale una struttura organizzativa efficace e una strategia di lungo termine. Sono entusiasta di poter contribuire a questo progetto”, ha dichiarato Ebler.

“La mia esperienza nel guidare trasformazioni e nell’adattare organizzazioni complesse ai nuovi scenari sarà un valore aggiunto per garantire che il FC Midtjylland sia pronto a fronteggiare le sfide future, sia sul piano sportivo che su quello economico”.

Strategia vincente per il futuro del club — Con l’ingresso di Simon Kjær e Tina Ebler, il Midtjylland punta a consolidare e accrescere ulteriormente la propria posizione nel panorama internazionale. La combinazione di esperienza calcistica di alto livello da parte di Kjær e le competenze in ambito strategico e organizzativo di Ebler creerà una sinergia che permetterà al club danese di affrontare le sfide future con maggiore solidità e competenza.

L’obiettivo del Midtjylland è chiaro: continuare a sviluppare una struttura che combini eccellenza sportiva e sostenibilità aziendale, creando una squadra competitiva sul campo e una gestione capace di sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno in un calcio sempre più globalizzato.

Con il supporto di queste nuove figure, il club sarà meglio equipaggiato per affrontare le sfide del calcio europeo e per continuare a costruire un futuro vincente, ambizioso e sostenibile. LEGGI ANCHE: Milan-Feyenoord, le parole di Ibrahimovic alla vigilia >>>