Ex Milan, 28° compleanno di Kessié: il Presidente rossonero

Il Milan acquista Kessié nel giugno 2017 in prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di circa 28 milioni di euro. Esordisce in rossonero e, in generale, nelle coppe europee il 27 luglio in occasione dei preliminari di Europa League contro il Craiova. Il 20 agosto, l'ivoriano segna il suo primo gol col Milan, in occasione della prima giornata di campionato contro il Crotone. Il 21 gennaio 2018, contro il Cagliari, segna la sua prima doppietta in rossonero.