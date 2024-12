Verona-Milan, Fonseca salta se non vince? Le ultime news — E così sarà, di fatto, per Fonseca anche la trasferta del Milan nella 'Fatal Verona' su un campo, quello del 'Bentegodi', storicamente ostico per i colori rossoneri (il Diavolo ha perso lì due Scudetti, nel 1973 e nel 1990). In caso di ulteriore passo falso domani, la posizione dell'ex Lille e Roma, per il 'CorSport', sarebbe più che mai a rischio.

L'idea della dirigenza, al momento, resta quella di andare avanti con lui. Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan e Geoffrey Moncada, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, supportano Fonseca, le sue idee e strategie. Ma senza un cambio di passo, sarà difficile pensare di continuare così.

Anche se, ha fatto contestualmente notare il quotidiano romano, anche l'anno passato, quando il Diavolo era in enorme difficoltà, la proprietà ha preferito tenere Stefano Pioli al suo posto. Al Milan di Fonseca resta, in questa stagione, soltanto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League come traguardo massimo. Per far sì che venga colto, però, bisognerà alzare la media-punti in campionato.

Per la Champions serve di più. 'Rumors' di trattative con Xavi — Quella attuale, 1,53 a partita, non legittima l'ambizione. Il Milan dovrebbe andare, di gran lunga, sopra la media-punti di 2 punti a partita per poter sperare di tagliare il traguardo. Nel caso in cui i rossoneri non centrassero l'obiettivo, nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027 Fonseca salterebbe quasi sicuramente.

Tanto che, in Spagna, già parlano di trattative avanzate con Xavi Hernández, per la stagione 2025-2026, grande estimatore del club rossonero e di Rafael Leão. Sarà vero? Lo dirà il tempo.