'El Nacional', quotidiano catalano, solitamente ben informato su tutto ciò che capita a Barcellona e dintorni, ha riferito - nei giorni scorsi - un'importante indiscrezione sul mercato allenatori: Xavi Hernández , ex tecnico dei blaugrana, sarebbe in trattativa avanzata con il Milan per rilevare, in panchina, il portoghese Paulo Fonseca .

Milan, Fonseca out e Xavi in? Cosa c'è di vero

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto su questi 'rumors', specificando subito una cosa: tale ipotesi sarebbe stata bollata dal club di Via Aldo Rossi come "non plausibile". Il Milan, infatti, non solo non sarebbe in trattativa con Xavi, ma ha intenzione di fare quadrato intorno a Fonseca. Avanti al suo fianco, in sua difesa e protezione.