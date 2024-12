Allenatore Milan, Fonseca verso l’esonero? Dalla Spagna: “È pronto Xavi”

Dalla Spagna sono sicuri: in caso di esonero di Paulo Fonseca al Milan sarebbe pronto ad arrivare Xavi, ex tecnico del Barcellona

Se Paulo Fonseca dovesse essere mai esonerato dal Milan, come riferiscono dalla Spagna, attenzione all'opzione Xavi, già paventata nel corso dell'ultima estate, che potrebbe tornare prepotentemente di moda. I risultati, infatti, al momento non stanno dando per nulla ragione all'allenatore lusitano. Nonostante ciò la dirigenza sembra essere compatta intorno al tecnico, come più volte è stato ribadito. Il che fa pensare che fino al termine dell'annata le parti non si separeranno. Per il futuro, però, tutto è ancora da scrivere e, a tal proposito, giunge un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso se confermata.