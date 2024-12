Nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato il Milan potrebbe incontrare due problemi nella corsa a Morten Frendrup. Il centrocampista del Genoa, infatti, in questi ultimi mesi ha confermato quanto di buono fatto vedere già nella scorsa stagione. Un insieme di prestazioni, le sue, che hanno inevitabilmente attirato le attenzioni di grandi squadre in Italia e anche in Europa. Anche perché, e lo ha dimostrato proprio contro il club rossonero nell'ultimo fine settimana, il danese è uno dei mediani più duttili del nostro campionato e, soprattutto, è un recuperatore di palloni formidabile.