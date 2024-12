Milan, si va avanti con Fonseca nonostante il caos ed i risultati

Nel giro di due anni, il mondo Milan ha subito un ribaltone: dallo Scudetto del 2022 all'ottavo posto in questa Serie A con tanti risultati deludenti. L'inizio di tutto ciò coincide c0n l'arrivo di RedBird nell'agosto di due anni fa. Le proteste dei tifosi sono continuate anche ieri sera, in occasione della cena per i 125 anni del club. Fischi e cori per alcuni giocatori, applausi per altri. Per Fonseca, invece, totale indifferenza e silenzio.