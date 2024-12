Milan, ecco tutte le cause della crisi del Diavolo di Fonseca

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha individuato quattro cause principali della crisi del Milan di Paulo Fonseca in questa stagione. È vero, in Champions League la situazione di classifica è abbastanza rosea per i rossoneri, ma in Serie A è già sportivamente piuttosto drammatica. Oltretutto, l'allenatore portoghese non sembra avere un rapporto poi così idilliaco con più di qualche giocatore (importante) dell'organico milanista. Ma andiamo con ordine e analizziamo tutto. PROSSIMA SCHEDA