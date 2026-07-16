Un ritorno in Serie A davvero veloce, una trattativa conclusa con sorpresa e tanta voglia di riscatto. Alex Jimenez, ex calciatore del Milan, è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il terzino destro classe 2005 arriva a Firenze in prestito con diritto di riscatto proveniente dal Bournemouth, club con cui ha disputato l'ultima stagione in Premier League dopo la turbolento passato in rossonero.

Ex Milan, Jimenez alla Fiorentina: è ufficiale

“ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d’opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall’ A.F.C. Bournemouth.Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l’ 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan“.

Il club viola ha ufficializzato l'operazione con un comunicato diramato sul proprio sito web, e il giovane ha voluto subito rilasciare le sue prime dichiarazioni, mostrando grande entusiasmo per questa nuova sfida. Ecco, di seguito, il comunicato stampa:

Il legame tra lo spagnolo e l'Italia è molto forte, ed è proprio in Serie A che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio professionistico. Il classe 2005, infatti, non ha voluto nascondere la sua forte gioia per la fiducia dimostrata dai dirigenti viola verso i suoi confronti: