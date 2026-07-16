Ritorno in Serie a per Alex Jimenez, ex calciatore del Milan: dalle prima parole in maglia viola fino alla burrascosa avventura in rossonero
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Un ritorno in Serie A davvero veloce, una trattativa conclusa con sorpresa e tanta voglia di riscatto. Alex Jimenez, ex calciatore del Milan, è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il terzino destro classe 2005 arriva a Firenze in prestito con diritto di riscatto proveniente dal Bournemouth, club con cui ha disputato l'ultima stagione in Premier League dopo la turbolento passato in rossonero.
Ex Milan, Jimenez alla Fiorentina: è ufficialeIl club viola ha ufficializzato l'operazione con un comunicato diramato sul proprio sito web, e il giovane ha voluto subito rilasciare le sue prime dichiarazioni, mostrando grande entusiasmo per questa nuova sfida. Ecco, di seguito, il comunicato stampa:
“ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d’opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall’ A.F.C. Bournemouth.Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l’ 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan“.
Il legame tra lo spagnolo e l'Italia è molto forte, ed è proprio in Serie A che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio professionistico. Il classe 2005, infatti, non ha voluto nascondere la sua forte gioia per la fiducia dimostrata dai dirigenti viola verso i suoi confronti:
"Sono troppo felice di stare qui e aiutare in questo anno questa squadra. In fin dei conti la mia carriera è cominciata in Italia, ed è sempre bello tornare dove ho iniziato in Prima Squadra. Sono troppo felice di stare alla Fiorentina, sono felice da quando mi hanno detto che mi volevano al 100% e per questo sono qua. Alla fine il ruolo è uguale, l’importante è aiutare la squadra…ma sì che mi piace come terzino destro, dove ho sempre giocato alla fine. Quello che aspetto è che i tifosi saranno con noi al 100% e noi con loro. Colore dei capelli di quest’anno? Aspettatevi il biondo».
La parabola di Jimenez: dalla primavera del Milan all'addio shockL'approdo di Jimenez alla Fiorentina rappresenta un'importante chance di rilancio dopo mesi molto complicati. Il terzino era arrivato in Italia nel 2023, prelevato dal Real Madrid per approdare al Milan. Dopo una prima parte in primavera, aveva debuttato in prima squadra nel gennaio del 2024, convincendo la dirigenza a riscattarlo nell'esatte per soli 5 milioni di euro. La stagione successiva lo ha visto protagonista nel Milan Futuro in Serie C, e poi in prima squadra, dove è stato impiegato sia come terzino che come esterno offensivo. La sua avventura in rossonero, però, si è interrotta molto bruscamente a causa di problemi disciplinari con Massimiliano Allegri, allora allenatore del Milan, legati alla diffusione di una chat privata dai toni offensivi nei confronti dell'allenatore. Rottura insanabile che ha fatto finire il giovane sul mercato, per poi essere ceduto in Premier League al Bournemouth, dove ha collezionato 31 presenze. Ora per Jimenez si riaprono le porte della Serie A.
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