Ex Milan, il futuro di Conceicao può essere in oriente?

Dopo la separazione dal Milan al termine della stagione, il futuro di Sergio Conceicao potrebbe ripartire da una destinazione esotica: l' Arabia Saudita . In particolare, il tecnico portoghese sarebbe finito nel mirino dell' Al Nassr , il club che vanta tra le sue fila nientemeno che Cristiano Ronaldo .

Ex Milan, Conceicao e l'Arabia: un capitolo con Cristiano Ronaldo?

Secondo quanto riferito stamattina da Il Giornale, il club arabo starebbe seriamente pensando a Conceição per la propria panchina. Questa 'decisione' arriva dopo il "no" ricevuto da Luciano Spalletti, precedentemente accostato alla squadra saudita. L'Al Nassr, evidentemente, cerca un profilo di alto livello per guidare la propria squadra.