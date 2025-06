Ex Milan, Giroud a secco: debutto sottotono al Mondiale per Club contro il Chelsea

Esordio vincente per il Chelsea di Enzo Maresca nel Mondiale per Club: vince 2-0 contro il Los Angeles FC dell'ex Giroud

Esordio vincente per il Chelsea di Enzo Maresca nel Mondiale per Club. La squadra inglese, reduce dalla conquista della Conference League, ha superato il Los Angeles FC con un convincente 2-0 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Questo successo permette ai Blues di portarsi in testa al Gruppo D, che comprende anche Flamengo ed Esperance Tunisi, attese in campo domani.