Ex Milan, Gattuso ad un passo dalla panchina azzurra: incontro positivo!

Dettagli e staff: Barzagli o Bonucci in pole, coinvolgimento per Prandelli

L'intesa dovrà ora essere messa nero su bianco per ufficializzare l'inizio del ciclo di Gattuso alla guida della Nazionale. Per quanto riguarda il possibile futuro staff, si ipotizza la presenza di uno degli ex pilastri della Nazionale: i nomi più quotati sono quelli di Barzagli o Bonucci.