L’ex attaccante del Milan Niclas Füllkrug ritrova la Germania di Klopp dopo 13 mesi di assenza grazie ai 9 gol segnati con il Werder Brema

Matteo Chini
- Milano
Milan, Fullkrug. Un tifoso: "Sei bello". La reazione dell'attaccante rossonero (screen Gazzetta.it)

Milan, Fullkrug. Un tifoso: "Sei bello". La reazione dell'attaccante rossonero

L’ex centravanti del Milan Niclas Füllkrug è tornato tra i convocati di Jürgen Klopp per le prossime sfide della Germania in Nations League. La chiamata premia un avvio di campionato di altissimo livello con la maglia del Werder Brema, con cui ha realizzato 9 reti in 8 presenze: nessuno come lui in Bundesliga.

Ex Milan, Füllkrug torna in Nazionale

L’ultima presenza di Füllkrug con la selezione tedesca risaliva a settembre 2025: sono trascorsi 13 mesi prima che il suo nome comparisse nuovamente tra i convocati. Il rendimento mostrato nelle prime uscite stagionali ha spinto il CT a reinserirlo in un gruppo che, rispetto agli esperimenti di inizio autunno, presenta una struttura più definita e vicina all'ossatura titolare.
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Il calendario degli impegni internazionali

La Germania affronterà due partite ravvicinate per la fase a gironi di Nations League. La prima gara è in programma venerdì 13 novembre in casa della Serbia, mentre lunedì 16 la squadra Füllkrug e compagni ospiteranno l’Olanda a Berlino. Due impegni nei quali l'ex rossonero proverà a ritagliarsi un ruolo all'interno del reparto offensivo, sfruttando la continuità di rendimento ritrovata in patria.

La lista completa dei convocati della Germania

Di seguito la lista dei 24 giocatori scelti da Klopp per la finestra internazionale di novembre:
  • Portieri: Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig.
  • Difensori: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu.
  • Centrocampisti: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz.
  • Attaccanti: Younes Ebnoutalib, Niclas Füllkrug, Kai Havertz.

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