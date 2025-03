Ex Milan – Fonseca espulso: pubblicate le conversazioni tra arbitro e VAR

La Ligue 1 è di nuovo sotto i riflettori per un episodio controverso, questa volta legato alla furiosa reazione di Paulo Fonseca

La Ligue 1 è di nuovo sotto i riflettori per un episodio controverso, questa volta legato alla furiosa reazione di Paulo Fonseca durante il concitato finale di Lione-Brest . L’associazione degli arbitri francesi ha deciso di rendere pubbliche le conversazioni tra il direttore di gara Benoît Millot, il VAR e lo stesso Fonseca, espulso nei minuti di recupero dopo un duro faccia a faccia con l’arbitro.

L’episodio incriminato è avvenuto al 93’, quando un tiro di Jonas Martin, deviato da Ainsley Maitland-Niles, ha sollevato sospetti per un possibile tocco di mano in area. Mentre il VAR analizzava l’azione, si è stabilito che la palla aveva colpito prima la coscia e poi il braccio del giocatore inglese, portando Millot a non assegnare il rigore dopo aver rivisto le immagini a bordo campo.