Ex Milan – Brocchi allenerà una squadra della Kings League: ecco quale

L'ex calciatore ed allenatore del Milan Cristian Brocchi tornerà in panchina, ma stavolta in Kings League. Il campionato di calcio a 7 ideato dall'ex Barcellona Gerard Piqué è sbarcato anche in Italia.