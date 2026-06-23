Dopo l'esonero dal Milan Futuro e una stagione fermo, Daniele Bonera è pronto a rimettersi in gioco. L'ex difensore rossonero e tecnico dell'Under 23 ha firmato un contratto valido fino al 2028 con la Pro Vercelli. Il club piemontese, che attualmente milita in Serie C, ha deciso di affidarsi all'esperienza di Bonera per provare a tornare in Serie B a nove anni dall'ultima volta.

Bonera riparte dalla Pro Vercelli: il comunicato ufficiale

"F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare di aver affidato la responsabilità tecnica della Prima Squadra a Daniele Bonera, che ha sottoscritto un contratto biennale con il Club dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2028"

L'esperienza al Milan Futuro

Il legame tra Bonera e il Milan

Laha annunciato l'approdo diin panchina attraverso un comunicato diramato sui propri canali ufficiali.Nella stagione 2024-2025,diventa allenatore delche guida per 32 partite con una media di 0,97 punti a gara. Dopo il debutto vincente in Coppa Italia Serie C contro il(0-3) e la prima vittoria in campionato contro la, il tecnico classe 1981 è andato incontro a una serie di risultati negativi. Il percorso è culminato con ladella seconda squadra rossonera in Serie D e il conseguentedell'allenatore. Il bilancio complessivo è di 22 punti ottenuti in 28 giornate.Acquistato dal Parma nelper 3 milioni di euro,ha vestito la maglia delper nove anni (2006-2015), collezionandocomplessive e vincendo cinque trofei: ladel 2007, il Mondiale per Club del 2008, la Supercoppa Uefa, la Supercoppa Italiana e ilNel 2012 ha anche indossato lacontro la Lazio. Dopo il ritiro, l'ex centrale italiano è entrato nello staff tecnico prima di Marco Giampaolo e poi di Stefano Pioli. Nel novembre 2020 ha guidato temporaneamente laa causa della positività al COVID-19 di Pioli e del suo vice Murelli. Nelle tre partite da Head Coach ha ottenuto due vittorie contro(3-1) e(2-0) e un pareggio in Europa League contro il Lille (1-1).