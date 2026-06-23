L'ex allenatore del Milan Futuro Daniele Bonera sarà il nuovo tecnico della Pro Vercelli: ecco la nota ufficiale diramata dal club piemontese
Milan Futuro, Bonera: "Potevamo riaprirla con un calcio di rigore, ma ..." | Video PM
Dopo l'esonero dal Milan Futuro e una stagione fermo, Daniele Bonera è pronto a rimettersi in gioco. L'ex difensore rossonero e tecnico dell'Under 23 ha firmato un contratto valido fino al 2028 con la Pro Vercelli. Il club piemontese, che attualmente milita in Serie C, ha deciso di affidarsi all'esperienza di Bonera per provare a tornare in Serie B a nove anni dall'ultima volta.
Bonera riparte dalla Pro Vercelli: il comunicato ufficialeLa Pro Vercelli ha annunciato l'approdo di Bonera in panchina attraverso un comunicato diramato sui propri canali ufficiali.
"F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare di aver affidato la responsabilità tecnica della Prima Squadra a Daniele Bonera, che ha sottoscritto un contratto biennale con il Club dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2028"
L'esperienza al Milan FuturoNella stagione 2024-2025, Bonera diventa allenatore del Milan Futuro, che guida per 32 partite con una media di 0,97 punti a gara. Dopo il debutto vincente in Coppa Italia Serie C contro il Lecco (0-3) e la prima vittoria in campionato contro la SPAL, il tecnico classe 1981 è andato incontro a una serie di risultati negativi. Il percorso è culminato con la retrocessione della seconda squadra rossonera in Serie D e il conseguente esonero dell'allenatore. Il bilancio complessivo è di 22 punti ottenuti in 28 giornate.
Il legame tra Bonera e il MilanAcquistato dal Parma nel 2006 per 3 milioni di euro, Bonera ha vestito la maglia del Milan per nove anni (2006-2015), collezionando 201 presenze complessive e vincendo cinque trofei: la Champions League del 2007, il Mondiale per Club del 2008, la Supercoppa Uefa, la Supercoppa Italiana e il 18° scudetto. Nel 2012 ha anche indossato la fascia di capitano contro la Lazio. Dopo il ritiro, l'ex centrale italiano è entrato nello staff tecnico prima di Marco Giampaolo e poi di Stefano Pioli. Nel novembre 2020 ha guidato temporaneamente la prima squadra a causa della positività al COVID-19 di Pioli e del suo vice Murelli. Nelle tre partite da Head Coach ha ottenuto due vittorie contro Napoli (3-1) e Fiorentina (2-0) e un pareggio in Europa League contro il Lille (1-1).
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