Ex Milan, bomba dal Brasile: Ancelotti è il nuovo CT dei verdeoro!

Questo incarico rappresenta una nuova, affascinante sfida per Ancelotti, che per la prima volta nella sua illustre carriera si siederà sulla panchina di una nazionale. L'obiettivo sarà quello di riportare il Brasile ai vertici del calcio mondiale, puntando alla conquista di trofei importanti come la Copa América e la Coppa del Mondo.

L'addio di Ancelotti al Real Madrid, pur non essendo ancora ufficiale da parte del club spagnolo, apre scenari inediti per il futuro della panchina blanca. L'arrivo di Xabi Alonso, ex centrocampista del Real Madrid e attuale artefice del miracolo Bayer Leverkusen, rappresenterebbe un ritorno gradito ai tifosi e una scelta in linea con la filosofia del club.