Ex Milan, Tapiro d’Oro per Balotelli: ecco il motivo. Poi la battuta su Vieira

Negli ultimi giorni si è spesso parlato della possibile convivenza complicata tra Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, e Patrick Vieira al Genoa. I due, infatti, hanno avuto qualche screzio al Nizza e lo stesso allenatore aveva espressamente dichiarato come il centravanti italiano non sia adatto agli sport di squadra. Si sono però viste alcune immagini degli allenamenti del Grifone in cui i due sembrano essere molto distesi.