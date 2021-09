Ex Milan, Balotelli da sogno: doppietta da subentrato e pareggio rocambolesco

Mario Balotelli protagonista assoluto con l'Adana Demirspor. L'ex Milan segna una doppietta da subentrato e agguanta il Besiktas

Mario Balotelli inizia a prendere le misure con il campionato turco. Dopo aver segnato un gol la scorsa settimana, l'ex Milan si è ripetuto in grande stile anche questa sera. In un match in cui l'Adana Demirspor sembrava spacciato, l'attaccante classe 1990 ha fatto la voce grossa e ha permesso ai suoi di agguantare un pareggio assolutamente insperato. Il Besiktas, infatti, era avanti di tre reti dopo 52 minuti di gioco, ma è riuscita nell'impresa di farsi recuperare. Soprattutto grazie a Balotelli che, entrato in campo al minuto 67', ha accorciato le distanze al 79' prima di far esplodere Vincenzo Montella con un gol segnato al 97' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 'Supermario' is back.