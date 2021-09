Milan-Venezia, probabile formazione: Pioli con leggero turnover / News

Si avvicina Milan-Venezia e la probabile formazione di Pioli potrebbe cambiare molto. Ecco chi dovrebbe dunque giocare domani.

Primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A che prevede Milan-Venezia, quinta giornata, con la probabile formazione di Stefano Pioli con alcune possibili riserve, ma non troppe. Un po' la stanchezza, alla quarta partita in dieci giorni, un po' le tante assenze per infortuni e indisposizioni varie. Fatto sta che per la prima volta, complice anche l'avversario non irresistibile, il Diavolo fa un po' di turnazione. Turnover comunque scarso. La rosa è più ampia quest'anno e queste sono le occasioni giuste per dare spazio a tutti e non affaticare nessuno. Scopriamo dunque qual è, al momento, la probabile formazione rossonera in vista di Milan-Venezia di domani.