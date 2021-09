Una giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Aperta un'indagine per i cori razzisti contro Mike Maignan in occasione di Juventus-Milan. Olivier Giroud non ce la fa a recuperare per la partita contro il Venezia, mentre il presidente Paolo Scaroni ha parlato a Casa Milan in occasione di un evento per promuovere l'inclusione sociale. Questo e molto altro nelle Top News che troverete nelle prossime schede!