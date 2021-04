Ex Milan – André Silva decisivo contro il Borussia Dortmund di Haaland

André Silva, ex attaccante del Milan, sta disputando una grandissima stagione: suo il gol del 2-1 finale contro il B. Dortmund di Haaland

André Silva continua ad essere decisivo con il suo Eintracht Francoforte in Bundesliga. Nella gara di ieri in trasferta contro il Borussia Dortmund, l'ex attaccante del Milan ha regalato la vittoria nei minuti finali alla sua squadra. Grazie alla sua rete arrivata all'87esimo minuto di gioco, 'le aquile' hanno vinto lo scontro diretto proprio contro le 'vespe', allungando sui gialloneri a +7 in classifica, con la Champions che adesso può diventare una solida realtà e non più un sogno da realizzare. Oltre ad aver vinto il match, il portoghese ha portato a casa anche la sua personale sfida contro il norvegese Haaland, il quale ha sciupato malamente alcune occasioni da gol.