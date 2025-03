Ex Milan – Ancelotti: processo per frode fiscale, udienza fissata per il 2 aprile

Il tecnico del Real Madrid ed ex Milan , Carlo Ancelotti , dovrà comparire davanti al tribunale di Madrid il prossimo mercoledì 2 aprile, per rispondere dell’accusa di frode fiscale. La Procura della capitale spagnola gli contesta il mancato pagamento di circa un milione di euro di tasse, riferito agli anni fiscali 2014 e 2015, periodo in cui l’allenatore italiano era alla guida della squadra.

Secondo l’accusa, Ancelotti non avrebbe versato le imposte dovute al Tesoro pubblico in tempo utile, in relazione ai guadagni percepiti durante la sua prima esperienza alla guida del Real Madrid, che in quel periodo si trovava ai vertici del calcio europeo. In caso di condanna, la Procura ha richiesto una pena di quattro anni e nove mesi di carcere.