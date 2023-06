Europei Under 21 – Belgio, De Ketelaere e Vranckx nella lista provvisoria

Charles De Ketelaere e Aster Vranckx figurano nella lista provvisoria dei convocati del Belgio per i prossimi Europei Under 21. L'elenco

Charles De Ketelaere, classe 2001 e Aster Vranckx, del 2002, sono i giocatori del Milan presenti nella lista provvisoria dei convocati del Belgio Under 21 per i prossimi Europei di categoria. La manifestazione si disputerà in Romania e in Georgia per quindici giorni dal 21 giugno all'8 luglio. Ecco, dunque, qui di seguito i convocati del Commissario Tecnico Jacky Mathijssen.