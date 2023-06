Calciomercato Milan – Bomber cercasi: i quattro nomi per il Diavolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle mosse di mercato che il Milan ha intenzione di fare per l'estate, ha ricordato come, in particolare, i rossoneri siano alla caccia almeno di una punta per la prossima stagione. Confermati Olivier Giroud e Rafael Leão, servirà un altro numero 9 che sia in grado di vedere la porta con continuità e di colmare il gap che, attualmente, il Diavolo ha con le altre big del nostro campionato. Ecco quali sono, per il quotidiano torinese, i quattro nomi seguiti dai rossoneri.