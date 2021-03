Europei U-21: 90 minuti per Gabbia, in panchina Brahim Diaz | News

Matteo Gabbia ha giocato tutti i 90 minuti di Italia-Slovenia, mentre in Spagna-Repubblica Ceca Brahim Diaz è rimasto in panchina

Nelle gare disputate ieri sera dall'Italia Under 21 e dai pari età della Spagna contro, rispettivamente, Slovenia e Repubblica Ceca, Gabbia ha giocato tutta la partita mentre Brahim Diaz è rimasto in panchina. Gli azzurrini hanno portato a casa i tre punti grazie ad una sonora vittoria per 4-0, mentre gli spagnoli hanno vinto 2-0. Entrambi i rossoneri, dunque, si sono qualificati per i quarti di finale del campionato Europeo U-21. L'esperto di mercato Di Marzio conferma i contatti tra il Milan e Ilicic: le ultime