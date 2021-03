Calciomercato Milan – Di Marzio conferma: “Contatti seri con Ilicic” | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Gianluca di Marzio parla dell'interesse del Milan per Josip Ilicic dell'Atalanta

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del calciomercato del Milan. Di Marzio si è soffermato sull'interesse per Josip Ilicic, trequartista dell'Atalanta. Ecco cosa ha detto: "Al di là del rinnovo o meno di Calhanoglu, il Milan sta pensando seriamente a Ilicic. Il giocatore potrebbe avere la volontà di coronare il sogno di giocare in un top club. Ricky Massara lo seguiva già alla Roma con Monchi e il rapporto con Gasperini non è più quello di una volta. Ci sono stati contatti seri con il Milan ma considerata l'età del giocatore i rossoneri non vorrebbero spendere una cifra troppo alta, sull'ordine di quella spesa dal Siviglia per Gomez". Sempre a proposito del calciomercato del Milan: novità su Donnarumma.