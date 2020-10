Europa League – Rio Ave-Milan, matchday live su Milan TV: il programma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Primo playoff in gara secca per accedere all’Europa League nella storia del Milan. Contro i macedoni dello Shkendija era stata un’eliminatoria andata e ritorno, lo stesso dicasi per i playoff di Champions League contro Dinamo Zagabria, Slovan Liberec e PSV Eindhoven. Dentro o fuori in 90 o più minuti, in trasferta, a porte chiuse: davvero un inedito assoluto. Dopo gli storici match contro Benfica e Porto, ma anche dopo quelli del 2001 contro lo Sporting Lisbona e del 2008 contro lo Sporting Braga proprio in Coppa UEFA, ecco un nuovo avversario portoghese. Per Rio Ave-Milan, ad attendere i milanisti ci sono un pre e un post-partita allestiti con grande scrupolo dall’intero organico di Milan TV.

Per il secondo, distanziato, appuntamento europeo in trasferta della stagione, i fedelissimi ritrovano l’appuntamento con il Club Channel per un ricco e mirato Matchday live da uno studio in costante collegamento con l’Estádio do Rio Ave FC. Prima del calcio d’avvio, i tifosi davanti al teleschermo riceveranno notizie esclusive e ufficiali sulle formazioni e molto altro. Si parte alle 20.00 del 1° ottobre e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio fissato per le 21.00, con le immagini in diretta dallo stadio e gli approfondimenti sulla conferenza stampa della vigilia di Mister Pioli realizzata a Milanello.

Durante Rio Ave-Milan, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club Channel con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 23.00, supplementari o rigori permettendo, si torna live per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter con i tifosi rossoneri, ma anche con le dichiarazioni finali dei protagonisti. Infine, a seguire, la differita integrale della sfida, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente riviverne tutte le emozioni.

Nella Primeira Liga portoghese 2019-20, gli avversari del Milan nei playoff di Europa League sono arrivati quinti a quota 55 punti, con sole cinque lunghezze di distacco dallo Sporting Lisbona, la squadra che ha lanciato nelle proprie squadre giovanili il rossonero Rafael Leão. Nelle prime due giornate di campionato 2020-21, il Rio Ave ha pareggiato 1-1 in trasferta con il Tondela e 0-0 in casa col Vitória Guimarães.

