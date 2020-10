Europa League, Rio Ave-Milan: Daniel Maldini titolare? La decisione

Daniel Maldini in rampa di lancio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’attesa è finita: questa sera il Milan conoscerà il proprio futuro in Europa League. Contro il Rio Ave i rossoneri si giocano il passaggio ai gironi della competizione, che rappresenta un passo fondamentale per la crescita della squadra. Un match importantissimo, dunque, che il Diavolo deve affrontare con diverse defezioni. Una su tutte quella di Zlatan Ibrahimovic, ma non bisogna dimenticare nemmeno Alessio Romagnoli e Ante Rebic. La casella attaccante è dunque un rebus, con le soluzioni Lorenzo Colombo e Rafael Leao, ma attenzione anche alla sorpresa Daniel Maldini.

Al centro dell’attacco

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il titolare in avanti sarà proprio il figlio di Paolo: Stefano Pioli ha deciso in maniera definitiva. L’allenatore rossonero dimostra così totale fiducia verso il classe 2001 e non ha paura di gettarlo nella mischia in una partita così complicata. Il tempo gli darà ragione? Appuntamento a questa sera…

ECCO DOVE VEDERE RIO AVE-MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>