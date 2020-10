Dove vedere Rio Ave-Milan di Europa League in tv o diretta streaming

Rio Ave-Milan, dove vedere il match dei rossoneri di Pioli

RIO AVE-MILAN ULTIME NEWS STREAMING – Stasera, alle ore 21:00, si disputerà la sfida Rio Ave-Milan. La partita, che si giocherà a porte chiuse, all’Estádio Municipal dos Arcos di Vila do Conde, in Portogallo, è valida per il playoff di Europa League.

Rio Ave-Milan, chi passa accederà ai gironi di Europa League

Chi vincerà stasera tra i rossoneri di Stefano Pioli e i portoghesi del Rio Ave, accederà ai gironi della competizione europea. In caso di vittoria dei rossoneri, il club di Via Aldo Rossi si vedrebbe, garantito, anche un tesoretto di 15 milioni di euro, utilizzabili sul mercato.

Rio Ave-Milan: come vederla in tv ed in diretta streaming

La gara Rio Ave-Milan sarà trasmessa, in diretta ed in esclusiva, su ‘DAZN‘. Come vederla? Basterà scaricare, sulla vostra Smart TV, sul vostro smartphone o sul vostro tablet, l’applicazione ‘DAZN‘, disponibile per i dispositivi iOS e Android, ed attivare l’abbonamento.

Rio Ave-Milan ovunque: tv, smartphone tablet e pc!

Da personal computer, per vedere in streaming Rio Ave-Milan, basterà collegarsi al sito web di ‘DAZN’ e, previa stipula di un abbonamento a € 9,99 mensili, accedere a tutti i contenuti riservati!

