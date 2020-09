Europa League – Milan, ecco quanto vale l’accesso ai gironi

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan stasera mette nuovamente piede in Europa, affrontando in una gara secca lo Shamrock Rovers. Certo, il Diavolo è abituato ai trionfi in Champions League e non ai preliminari di Europa League, ma quest’ultima rappresenta comunque una competizione molto importante.

L’approdo ai gironi

Il Milan, con l’approdo ai gironi di Europa League, incasserebbe 15 milioni di euro. Non stiamo parlando di una cifra astronomica, ma è comunque sufficiente per pianificare nel modo migliore il futuro attraverso i risultati sportivi.

IBRAHIMOVIC: C’E’ UN PARADOSSO