Europa League – Milan, ecco il paradosso Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan questa sera debutta in Europa League. A guidare la squadra rossonera ci sarà come sempre Zlatan Ibrahimovic, che, a quasi 39 anni, ha dimostrato quanto possa essere determinante.

Il paradosso Ibrahimovic

Ibrahimovic è l’unico giocatore all’interno della rosa del Milan ad aver vinto la competizione. Quindici presenze, quattro con l’Ajax (2 gol) e undici con il Manchester United (5 gol). Il paradosso è che ha giocato molto di più in Champions League, ma non l’ha mai vinta. Gioie e dolori per Zlatan in Europa, che cercherà di portare la squadra di Stefano Pioli ai gironi della competizione.

