Europa League, Milan-Bodø/Glimt: Matchday live su Milan TV

Il Milan non gioca una gara europea a San Siro dall’inverno del 2018, quando i rossoneri se la sono vista con i lussemburghesi del Dudelange. Ora tocca ai norvegesi del Bodø/Glimt, una formazione reduce da tante partite e da tanti successi. Il leader tecnico degli avversari, nel terzo turno preliminare di Europa League, è Philip Zinckernagel: sette gol e otto assist nelle prime nove gare stagionali, tutte vinte, da parte del Bodø. Il tecnico Kjetil Knutsen ha costruito una squadra che poggia il suo gioco su un atteggiamento chiaramente aggressivo e offensivo. Ci vorrà un Milan concentrato e all’altezza della situazione. Con lo spirito giusto, torna il Matchday di Milan TV, trasmissione in formato europeo e casalingo, dopo l’esordio dei rossoneri in coppa a Dublino contro lo Shamrock Rovers.

Per Milan-Bodø/Glimt, ad attendere i milanisti ci sono un pre e un post-partita allestiti con grande scrupolo dall’intero organico di Milan TV. Per il secondo appuntamento ufficiale della stagione a San Siro, i fedelissimi ritrovano l’appuntamento con il Club Channel per un ricco e mirato Matchday live da uno studio in costante collegamento con lo stadio di Milano. Prima del calcio d’avvio, i tifosi davanti al teleschermo riceveranno notizie esclusive e ufficiali sulle formazioni e molto altro. Si parte alle 19.30 del 24 settembre e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio fissato per le 20.30, con le immagini in diretta da San Siro e gli approfondimenti sulla conferenza stampa di Mister Pioli oltre all’intervista realizzata a Milanello da Milan TV con Davide Calabria.

Durante Milan-Bodø/Glimt, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club Channel con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 22.30, si torna live per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter con i tifosi milanisti, ma anche con le dichiarazioni finali dei protagonisti. Infine, a seguire, la differita integrale del match, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarlo in diretta o per chi volesse semplicemente riviverne tutte le emozioni.

Il numero 10 del Bodø/Glimt, Philip Zinckernagel, ha avuto come idolo l’ex rossonero David Beckham. Non si lasceranno in ogni caso emozionare da San Siro i norvegesi, reduci dalla vittoria nel secondo turno preliminare sui lituani dello Žalgiris Vilnius. Per questo, come avverte da giorni Stefano Pioli, il Milan dovrà andare in campo in maniera molto seria e determinata per puntare alla qualificazione ai playoff di Europa League contro la vincente di Besiktas-Rio Ave.

