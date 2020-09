Europa League, Milan-Bodø/Glimt: Paqueta ancora out per scelta tecnica

Paqueta ancora fuori dai convocati

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati che prenderà parte a Milan-Bodø/Glimt, match valido per il terzo turno preliminare di Europa League. Oltre alle ovvie assenze di Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte, entrambi positivi al Covid-19, l’allenatore rossonero non ha inserito in lista nemmeno Lucas Paqueta. Nessun problema fisico per il brasiliano, ma normale scelta tecnica. Una decisione presa già in occasione della gara contro lo Shamrock Rovers, ma rivista in Milan-Bologna di campionato.

Futuro segnato?

Ormai appare chiaro: Paqueta non fa più parte dei progetti tecnici di Stefano Pioli. Difficile dunque immaginare una sua permanenza in rossonero: il Lione spinge per acquistarlo. Qualora i due club dovessero accordarsi sulla giusta cifra, il numero 39 potrebbe salutare il Milan senza troppi rimpianti.

