Coronavirus, Ibrahimovic positivo: quando tornerà lo svedese?

Ibra positivo

La notizia peggiore nel momento peggiore: Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19. Lo svedese aveva iniziato la nuova stagione con il botto, mettendo a segno tre reti in due partite, divise tra Shamrock Rovers in Europa League e Bologna in campionato. Dopo il giro di tamponi successivo alla positività di Leo Duarte, però, lo stop improvviso: il numero 11 rossonero dovrà osservare i protocolli di sicurezza del caso.

Quando tornerà in campo?

A questo punto la domanda è: quando torna Ibra? Difficile dirlo. Il classe 1981 si dovrà sottoporre a due giri di tamponi, che dovranno dare esito negativo. Dare una tempistica precisa è dunque impossibile: il virus, in questi mesi, ha insegnato a tutti la sua imprevedibilità.

