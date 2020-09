Calciomercato Milan – Paqueta, il Lione prova a chiudere. Le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paqueta, è giunto il momento dell’addio con il Milan? E’ questa l’indiscrezione lanciata da SportMediaset.it,

Il Lione, infatti, sarebbe pronto ad acquistare il centrocampista brasiliano, visto che sarebbe vicino l’approdo di Facundo Pellistri dal Penarol. Una volta acquistato il classe 2001 argentino, il club transalpino potrà concentrarsi interamente sull’ingaggio dell’ex Flamengo.

Il Lione avrebbe raggiunto già un accordo di massima con Paqueta e il suo entourage, ma al momento il Milan non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale. Per cederlo, i rossoneri chiedono 20-22 milioni di euro in modo da evitare una minusvalenza. Possibile che i francesi chiedano un prestito con diritto o obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League nella prossima stagione, così come è successo al Milan con Suso. Staremo a vedere, ma l’eventuale cessione del brasiliano permetterebbe a Maldini e Massara di concentrarsi sul mercato in entrata, in particolare in difesa. I nomi sono i soliti (Milenkovic, Ajer, Fofana), ma attenzione anche a Matija Nastic dello Schalke 04 e Antonio Rudiger del Chelsea.

